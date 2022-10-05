Как сообщает Politeka.net, популярная певица Надя Дорофеева уже вернулась из Европы, где давала с коллегами благотворительные концерты для помощи украинцам. В этот раз артистка пожаловалась на свой профиль в Инстаграм.
Надя оказалась в бане из-за активного освещения ситуации в стране. Это не первый случай, когда Инстаграм блокирует посты украинских звезд из-за распространения информации о зверствах, что творят русские преступники.
«Продолжаю быть в теневом бане из-за публикаций о войне. Но мне кажется, что в бане должны быть молчащие» - добавила Надя.
Поклонники поддержали ее высказывание:
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«В бан молчащего 👿👿; Много сейчас звезд в теневом бане, не справедливо. 😢; Родная Украина победит❤️; В твоей душе…; Думы, думы мои; Украина сильная страна и обязательно победит ❤️; не справедливо 💔; как же хочется скорее мира 🇺🇦💔; Все правильно сказала❤️; Все будет хорошо🇺🇦».
"Я рада, что вернулся "Голос країни" и хотя бы на пару часов сможет переключить зрителей, оторвать от трудных новостей, зарядить музыкой! Как тренер, я счастлива, что вы наконец-то познакомитесь с моей командой талантливых и творческих. Надеюсь, что наши участники предоставят вам крылья и силы держаться и идти вперед!", - ранее высказалась Надя о съемках в продолжении "Голоса".
Напомним, что новый бойфренд Дорофеевой показал певицу в "наряде Евы".
Как сообщала Politeka, Дорофеева откровенно рассказала о своем состоянии и чем она лечится.
Также Politeka писала, что Дорофееву потряс обстрел оккупантов по гуманитарной колонне, 25 украинцев погибли.