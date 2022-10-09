Популярная артистка Тина Кароль в довольно смелом наряде с вырезами не стала прятать формы и покорила фанатов.

Украинская певица Тина Кароль продолжает удивлять фанатов не только своими клипами, но и смелыми образами, которые подбирает для своих концертов. В особенности это касается ее платьев с максимальными вырезами.

Смелым образом посчитали поклонники наряд Тины с разрезами на бедрах едва ли не до самой талии, а полупрозрачная ткань не скрывала ее формы. Яркий макияж с акцентом на губы и простая прическа только подчеркнули кокетливый стиль Кароль.

«Красиво; Вы супер!; Класс! 🔥; Выпорхнула как ветер🔥; Тина🔥😍; Очень нравится 😍🔥; ее голубые глаза это что-то невероятное; Это уже слишком, но это личное мнение, не обращайте внимание 😂; Да Тина очень красивая женщина Украины!; О, что вы говорите, это удовольствие стоит безумные деньги, но мы во время войны крутые концерты делаем» - пишут в сети.

В этот раз фанаты представили еще один отрывок из нового клипа Кароль, ради которого она преобразилась и блистала с обновленным блондом перед фанатами.

"Смотрим и поддерживаем" - пишут на ФанТине поклонники. В сети также отреагировали на представленное видео.

Также сообщалось, что Тина Кароль больше не поет на русском.

Кроме того, Politeka писала, что Кароль без макияжа и в домашней одежде отважилась показать настоящую себя.

Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.