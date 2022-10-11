На своей странице в Instagram ведущий сообщил, что прямой эфир программы "Сніданок с 1+1" 11 октября сорвался. Юрий показал фото со своими коллегами по проекту Нелей Шовкопляс и Егором Гордеевым.

В частности, в этом эфире Горбунов с коллегами рассказывали, как украинские города приходят в себя после массированных обстрелов со стороны оккупантов, а также эксклюзивные кадры с мужчиной, который был на столичном "Стеклянном мосту" во время ракетного удара.

"Эфир сегодня был коротким из-за воздушной тревоги!! Завтра снова будет утро и «Сніданок»!! Обязательно победим!!", – подчеркнул ведущий.

Украинцы в комментариях поддержали Юрия: "Слава нашим ПВО", "Обязательно победим!", "Все будет хорошо 🙏💙💛".

Ранее Горбунов сообщил, что на телеэкраны наконец-то вышел 6 эпизод шоу «Голоса країни».

"Это тот эпизод, который должен был выйти 27 февраля! Он не вышел! Началась война! Но -мы в эфире!! Несмотря на все!! Врагу не удалось преодолеть украинцев! Сломать наш стержень и дух! Война еще продолжается, но мы точно знаем- Украина победит!!А Голос и наша украинская песня-это нектар для жаждущих душ!!Это поддержка и патриотизм!!", - написал ведущий.

Напомним, Юрий Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.

Как сообщала Politeka, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.

Также Politeka писала, Горбунов во всей красе показал тупость мобилизированных российских вояк.