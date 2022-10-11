Артист с коллегами по группе "ВВ" с начала полномасштабного вторжения рф в Украину активно гастролируют по разным странам, собирая средства на помощь украинским защитникам и пострадавшим от войны.

На этот раз на своей странице в Instagram Скрипка показал видео со скрипачкой Катей из Славянска, которая своей игрой поддерживала боевой дух горожан. На опубликованных кадрах девушка играет на скрипке мелодию к песне "Вопли Видоплясова" "Весна". Накануне она погибла в результате очередного обстрела со стороны российских оккупантов.

"Девочка Катя погибла в результате вражеских обстрелов в городе Славянск…Просто оставим это видео здесь", — сообщил Скрипка.

Украинцы в комментариях выражают соболезнования родным и близким погибшей: "Ужас какой… Царство небесное 🕯", "Как жаль! 😭", "Вечная память такой светлой девочке", "Шакалы убивают лучших руками худших 🥺", очень больно от таких новостей", "сил и терпения близким 🙏😭", "Вечная память !!! Орков ждет страшная расплата за каждую невинную душу", "Талантливая девушка, очень жаль (😢", "Иногда кажется, что нет конца этому всему горю, мы ждем, ждем, но весь этот ад не заканчивается".

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