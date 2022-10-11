В тексте рэперша Alyona Alyona читает рэп о том, что "викине рашку зі свого життя" и советует тем, кто это еще не сделал, брать из нее пример.

Как сообщает Politeka.net, украинская рэперша Алена Савраненко, известная под сценическим псевдонимом Alyona Alyona, переписала свой трек "Викину". Новую версию песни девушка записала после массированного ракетного удара россии по Украине. Кусочек песни она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Я планировала где-то начать серию постов из демок и музыкальных заготовок, которые хотела бы всем показать. А сегодняшний день мне сказал: "Что ты ждешь?". Я готовила большое и красивое описание о внутренних изменениях и о своем старом треке "Викину". К чертям все. Слушайте текст. Там все ясно", — поделилась Alyona Alyona.

В тексте рэперша читает рэп о том, что "викине рашку зі свого життя" и советует тем, кто это еще не сделал, брать из нее пример. Клип снимали на Ивано-Франковщине. Она добавила, что снимали в Выгоде с ребятами из Калуша.

Пользователям сети понравилась композиция и они засыпали артистку Alyona Alyona комплиментами: "Алена, ты супер молодец! У тебя свой отдельный фронт", "100% нужно их выбросить из своей головы и из своей жизни. И жить наконец своей жизнью, сегодняшней", "Люблю твой рэп, к тому же такой прямолинейный и искренний!", "Это моя новая любимая песня от вас", "Так лучше что я увидела и услышала за сегодня!".

Напомним, Alyona Alyona кардинально сменила имидж, показав результат.

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