Украинская певица Тина Кароль в нежном и ярком образе спела украинцам, стараясь поддержать граждан после очередного обстрела оккупантов. В сети пропагандисты и пользователи сети рф массово высмеивали горе людей, поэтому артисты поспешили отреагировать на подобные выпады.
Поклонники Тины представили один из отрывков выступления артистки и впечатлили кадрами из ее обращения.
По мнению поклонников, сейчас европейский тур военного времени особенно актуален, ведь о войне нельзя забывать.
По словам же самой Кароль, она будет вдохновлять и внушать людям надежду, тем самым подчеркивая важность единства в тяжелое время:
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"Будет множество": украинцев предупредили, к чему еще сегодня готовиться, кроме ракетных атак
«Паника – это наш враг номер один прямо сейчас. Будьте внимательны, благоразумны и помогайте тем, кто не может справиться сам».
Украинская певица Тина Кароль несколько недель назад презентовала новый клип и впечатлила поклонников довольно непривычным стилем. В этот раз на странице, посвященной работе Кароль, прдеставили интересные отрывки из него.
Так, после того, как Кароль выпустила новую песню «Вільні. Нескорені», фанаты заметили, как артистка предстала и в новом амплуа — с другой прической и в образе total black.
Также сообщалось, что Тина Кароль больше не поет на русском.
Кроме того, Politeka писала, что Кароль без макияжа и в домашней одежде отважилась показать настоящую себя.
Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей .