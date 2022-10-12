Катерина Осадчая опубликовала пост украинки, которая побывала на концерте россиянки и рассказала, как все было на самом деле.

Как сообщает Politeka.net, в израильском Тель-Авиве Земфира прямо со сцены перед своими поклонниками сказала, что убийства в Украине должны прекратиться.

Но украинская телеведущая Катя Осадчая на своей странице в Instagram обратила внимание на показательный момент во время выступления российской исполнительницы и призвала не верить Земфире.

Катерина Осадчая опубликовала пост украинки, которая побывала на концерте россиянки и рассказала, как все было на самом деле. Девушка пришла на концерт и увидела, что на входе у людей отбирают украинские флаги - ее флаг лежал в кармане. С ним ей удалось прорваться к сцене и передать его Земфире - артистка с каменным лицом поднимает флаг, не разворачивая уносит его закулисы, а потом возвращается и продолжает петь.

"Перестаньте репостить Земфиру. Сказала, ну хорошо. А 24 и 26 февраля на своих сольниках в Москве молчала и слова не сказала, а тогда это было очень важно, когда еще можно было поднять людей против войны. А сейчас это все такое. Спасибо конечно, но ничего это уже не изменит", - добавила Катя Осадчая.

Напомним, Катерина Осадча заметила в Финляндии толпы россиян и рассказала, как их отличить.

Как сообщала Politeka, Катерина Осадчая поразила редкими кадрами со своим 20-летним сыном.

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