В своих строчка Тина Кароль называет того, кому адресовано проклятье, ошибкой природы и старым людоедом, и предупреждает его, что он не сможет прикрыться Богом и спасти себя.

«Ты – не Месия, и не мисия ведет тебя», - говорит Тина Кароль, посылая от имени Киева, «как мать городов и окрестностей всех», материнское проклятие.

Стихотворение сопроваождается видеорядом, на котором запечатлен памятник «Родина-мать». Напомним, монментальная скульптура является пятой по величине статуей мира и самой высокой в Украине.

В комментариях в стихотворению украинцы высказывают Тине Кароль свое восхищение и говорят, что он достоен того, чтобы его выучили даже дети.

«Мурашки по коже», «Вы не даете мне отчаяться, вы самая мудрая женщина на земле которую мне приходилось слышать, я горжусь вами. Спасибо вам за все то добро, которое вы сделали и продолжаете делать», «Очень мощно!», «Еще одно произведение будут учить наши дети», «Просто до слез», «Не всегда нравится Тина. Но здесь молодец! Пронзительно,..зловесно (так как сейчас сама чувствую). Чтобы враги содрогались от нашей уверенности и силы», - комментируют пользователи соцсетей строки авторства Тины Кароль.

Напомним, Ксения Собчак оскорбила украинских героев - Тина Кароль не стала молчать.

Также сообщалось, что Тина Кароль расплакалась во время общения с украинскими защитниками.

Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.