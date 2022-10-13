Эктор Хименес-Браво верит, что победа будет за нами, но для этого нужно всем что-то делать по мере своих возможностей.

Как сообщает Politeka.net, бессменный ведущий и судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво активно волонтерит и не забывает вести свой блог в Instagram. Несколько часов назад кулинар напомнил украинцам о том, что война до сих пор продолжается и не стоит расслябляться.

Судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" отметил, что обстрел 10 октября со стороны россии заставил вернуться к реальности мирные города. Населенные пункты, которые сейчас освобождают живут в такой реальности уже 230 дней. Кроме того, есть и крупные украинские города, в которые ежедневно летят российские снаряды.

"К сожалению, в мирных городах, и во мне в том числе, поселилось ощущение, что Украина уже победила, или вот-вот победит, или вот-вот зайдет в Крым и все будет хорошо Друзья, это такая ловушка. И от этого наша способность мобилизоваться снижается", - предупредил Эктор Хименес-Браво.

Он верит, что победа будет за нами, но для этого нужно всем что-то делать по мере своих возможностей. И если придется - идти на фронт.

"Так же как неприятно читать этот пост, должно быть понятно мнение — каждый из нас должен быть готов пойти заменить их там, на фронте. Ибо только вместе нас не преодолеть", - добавил Эктор Хименес-Браво.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" жестко высказал свое отношение к россиянам.

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