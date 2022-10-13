Популярный украинский телеведущий, шоумен и блогер Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк" и женился на победительнице проекта Даше Квитковой, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал кадры с отдыха в Карпатах и поделился, что его вдохновляет во время войны.

Судя по кадрам, Никита и Даша сейчас вместе отдыхают в карпатских горах. Похоже, пара решила прокатится по местности на джипах и посмотреть красоту гор в осеннем тумане. На одном из фото Добрынин запечатлен в соответственном удобном наряде среди гор, он стоит у джипа и смотрит куда-то вдаль. Также блогер выложил пейзажные кадры с видом на Карпаты.

В подписи к публикации Добрынин написал: "Каждый день ставлю цели и продолжаю их достигать. Такое меня собственно и вдохновляет. Вдохновляет и то, что я могу задонатить на армию каждым шагом к своим целям. А это однозначно верный путь. Записываю отдельные мечты, что хочу сделать после нашей победы. Именно это дает надежду, что якорь, который держит у берегов и не дает попасть в шторм. Поделитесь в комментариях и своими мыслями. Хочу верить, что и у вас лично есть планы, мечты, которые хотите осуществить завтра, за месяц, полгода…".

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