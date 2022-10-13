Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая активно работает над собой, также любит высказаться в Инстаграм. Сейчас звезда занята не только помощью украинцам, но и съемками своего проекта, который давно планировала.

После недавних обстрелов оккупантов многие артисты выставили в Инстаграм не только специальные обращения, но и личные комментарии.

«Злорадство - удел слабых, граждане россияне! А нас вы только больше разозлили! И в разы сильнее сплотили против вашей прогнившей насквозь федерации нелюдей…

Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ!» - написала Маша Ефросинина в новом ролике. Леся Никитюк сразу отреагировала на увиденное:

«Можно всегда смотреть на три вещи: как горят ордовские танки, как течет слюна у пуйла, и как Машенька раз*бывает парашку в информационном» - пишет Никитюк.

Ранее телеведущая показала племянниц в смешных образах. Девочки надули воздушные шары и заложили себе под одежду, имитируя огромный бюст.

«Когда дети решили поднимать моральное и психическое состояние Леси», - шутливо прокомментировала кадры она.

Напомним, Макс Барских довел россиян до белого каления своим новым видео.

Как сообщала Politeka, супруга Влада Ямы из "Танцев со звездами" показала, чем занимается ее семья в США во время войны.

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика решила на время расстаться с мужем.