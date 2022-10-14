Известная актриса Ксения Мишина, которая стала первой "Холостячкой" на известном шоу, сумела запомниться многим, не только благодаря ярким кадрам на проекте. Сейчас звезда занимается подготовкой к новым съемкам и решилась рассказать о духовных практиках, которые ей в свое время помогли.

С победителем проекта "Холостячка" Ксения распрощалась неожиданно и не стала конкретно говорить, из-за чего произошел этот разрыв. Пара жила вместе и даже планировала будущее, однако после расставания Ксения оборвала все связи с экс-избранником.

Недавно же Мишиной удалось привлечь внимание фанатов вновь благодаря новым Стори. Артистка встретилась с Максимом Тарапатой - участником "Холостячки" второго сезона с Златой Огневич.

На ужине Мишина выставила небольшое видео, написав лаконично: "Кто это?".

«Сначала расскажу вам историю. Я недавно осознала, насколько большой и глубокий путь я прошла в познании духовности и лично для себя в последние годы. Было все:

Ретриты в окружении сильных учителей; углубление, которые нельзя проходить без инициаций – посвящения при помощи мастеров; принятие и сопротивление тому, что происходит в жизни. Но остались еще несколько дел, которые я не реализовала» - призналась также Ксения

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.