Как сообщает Politeka.net, украинская актриса и звезда сериала "Кріпосна" Наталка Денисенко вернулась в Киев и цены в магазинах ее неприятно удивили. Кроме того она рассказала сколько стоит ее реклама в Instagram.

Она также призналась в интервью тележурналистке Алине Доротюк для ее YouTube-канала, что до войны вместе с мужем, актером Андреем Фединчиком, который сейчас служит в ВСУ, планировали купить дом, но теперь этот вопрос отложен на неопределенное время.

"Мы собирались купить дом до войны. Копили деньги. Есть сбережения. В Киеве цены невероятные на продукты. Раньше я на ценники вообще не смотрела. Мы много работали и могли себе позволить не смотреть на цены в супермаркете. А теперь, я ничего вроде не взяла, а заплатила столько же, когда много всего покупала", — прокомментировала актриса.

Наталка Денисенко еще рассказала, сколько стоит ее реклама в Instagram во время войны.

"Сейчас я максимально скинула цены, но если у брендов нет денег, чтобы платить блогеру, то я делала рекламу бесплатно. Пытаюсь поддерживать наши бренды на благотворительной основе. По-разному сейчас. За время войны самый большой мой заработок в Instagram это было 10 тысяч гривен за публикацию", — рассказала актриса.

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, звезда "Крепостной" Денисенко рассказала, как впервые увидела Киев.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла, как назовет свою доченьку.