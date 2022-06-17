Известный актер Андрей Фединчик вступил в ряды ВСУ. Его жена украинская актриса и звезда сериала "Кріпосна" Наталка Денисенко рассказала в интервью ТСН, что помогает ей унять негативные эмоции пока муж служит в ВСУ.

По словам Наталки, она очень переживает за своего мужчину. Впрочем, первое, что ей помогает отвлечься и держаться в тонусе – 4,5-летний сынишка Андрюша.

"Он очень чувствителен. Даже, когда я там расстраиваюсь из-за новостей или чего-то, он все это видит, чувствует и понимает. Поэтому я всегда слежу за своим состоянием. Я вожу его гулять, пытаюсь отвлекать, например рисованием. Ребенок – это, конечно, то, что больше всего помогает держаться, потому что дети – наше будущее", – поделилась Наталка Денисенко.

Также звезда отметила, что ее отвлекает общение с близкими и подписчиками в Instagram, а также молитвы и вера в нашу победу.

"Понять, что ты не один… Я иногда их поддерживаю и они меня. Это очень помогает... Очень много хороших дел я могу сделать благодаря соцсетям", – добавила Наталка Денисенко.

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

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