Соня - дочь украинской певицы Веры Брежневой, которая с начала войны занимается волонтерством в Польше, и бизнесмена Виталия Войченко.

Как сообщает Politeka.net, дочь украинской певицы Веры Брежневой - Соня начала встречаться с парнем из США. Молодые люди много времени проводят вместе и делятся совместными романтическими кадрами. На днях девушка порадовала аудиторию подписчиков в Instagram новым трогательным снимком с любимым.



Сейчас Соня живет в Соединенных Штатах Америки. Там она встречается с парнем, которого зовут Бек Добржански. В инстаграм-сторис 21-летняя Соня Киперман поздравила возлюбленного с годовщиной, а он, в свою очередь, назвал ее королевой и признался девушке в любви.

"Счастливой годовщины, Бек", – написала Соня.

Бек также поделился с поклонниками достаточно забавными фото Сони. На одном из снимков Соня Киперман есть сосиску в тесте в одном из местных кафе, а на другом - тискает симпатичного кота.

Стоит отметить, что Соня - дочь украинской певицы Веры Брежневой, которая с начала войны занимается волонтерством в Польше, и бизнесмена Виталия Войченко. Парень Сони живет в Лос-Анджелесе. Бек Добржански занимается кикскутерингом – экстремальным видом спорта на самокате. Парень часто публикует видео с разными трюками в инстаграмме.

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