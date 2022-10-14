Телеведущая Леся Никитюк показала, как сводила своего "мецената" в салон, поделившись кадрами после.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Знаменитость, как и другие звезды, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля Леся осталась без работы, ведь все съемки были отменены. Но через некоторое время Никитюк вернулась к работе и занялась "Le маршруткой". Не забывает Никитюк и о своем Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Никитюк показала, как сводила своего "мецената" в салон на стрижку. "Меценат" - это собака по кличке Рафик, которого Леся сама так называет.

"Ну, чемпион, теперь ты показывайся. Давай, сидеть. Лапку, молодец. Теперь лежать. Молодец, чемпион", - сказала Леся своему псу, который не очень хотел выполнять команды хозяйки.

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