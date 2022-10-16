Как пишет Politeka.net, Робби Колтрейн - известный британский актер, который прославился благодаря роли Хагрида в "Гарри Поттере". Накануне стало известно, что актер погиб на 73-м году жизни. Об этом также сообщило ЖВЛ на своей страничке в Инстаграм.
"Сегодня ушел из жизни шотландский актер Робби Колтрейн, исполнивший роль Хагрида в серии фильмов Гарри Поттер
Актера не стало в возрасте 72 лет.
палочки вверх. Светлая память", - написано біло в публикации.
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Украинцы поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Хогвартс без тебя не Хогвартс...", "Никогда не забуду, Хагрид будет жить вечно", "Ты всегда в наших сердцах", "72 года, это очень достойный возраст. Не каждый может дожить. Светлая память", "Вечная международная память", "Вечная память останется в наших сердцах", "Светлая память, замечательному актёру Робби Колтрейну".
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