Актер Робби Колтррейн, который исполнил роли Хагрида в серие фильмов о "Гарри Поттере", умер на 73-м году жизни.

Как пишет Politeka.net, Робби Колтрейн - известный британский актер, который прославился благодаря роли Хагрида в "Гарри Поттере". Накануне стало известно, что актер погиб на 73-м году жизни. Об этом также сообщило ЖВЛ на своей страничке в Инстаграм.

"Сегодня ушел из жизни шотландский актер Робби Колтрейн, исполнивший роль Хагрида в серии фильмов Гарри Поттер

Актера не стало в возрасте 72 лет.

палочки вверх. Светлая память", - написано біло в публикации.

Украинцы поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Хогвартс без тебя не Хогвартс...", "Никогда не забуду, Хагрид будет жить вечно", "Ты всегда в наших сердцах", "72 года, это очень достойный возраст. Не каждый может дожить. Светлая память", "Вечная международная память", "Вечная память останется в наших сердцах", "Светлая память, замечательному актёру Робби Колтрейну".

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