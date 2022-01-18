В Сети опубликовали серию кадров из фотосессии известной британской актрисы и модели Эммы Уотсон, которая сыграла подругу Гарри Поттера Гермиону.

Как сообщает Politeka.net, на странице kino_diary в Instagram опубликовали серию фотографий с фотосессии известной британской актрисы, модели, активистки 31-летней Эммы Уотсон для популярного журнала Vogue.

"Новая фотосессия Эммы Уотсон для британского Vogue 🖤 ", - написали на странице.

Поклонники актрисы, которая прославилась после роли подруги Гарри Поттера Гермионы Грейнджер прокомментировали фотографии. Внешность актрисы их очень удивила.

"Местами похожа на Лану Дель Рей)", "Очень взросло выглядит здесь(😢 сколько ей? Не более 30 должно быть", " Адель, Лана Дель Рей.. И немного Эммы 😁", " Боже ... какая же она красивая! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Очень старит такой образ", "Красотка, вот только образ не тот 😍", "Тоже могла бы Леди Ди сыграть", "Вероника Кастро в фильме "Богатые тоже плачут"🤦", - написали в сети.

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