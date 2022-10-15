Солистка "KAZKA" Александра Зарицкая стала чаще и активнее вести Инстаграм, делится интересными кадрами, сделанными вне сцены и все чаще интригует моментами из личной жизни. В этот раз девушка рассказала, как хорошо отдыхать в объятиях возлюбленного в мирном месте и без тревог.

Так, недавно солистка группы KAZKA Александра Зарицкая устроила короткий отпуск. Вместе с возлюбленным – музыкантом Павлом Тараненко певица отправилась в Карпаты. На представленных кадрах Александра показала, как отдыхает в постели с возлюбленным, продемонстрировала живописные пейзажи Карпат.

«Фото, которые греют душу. Оставлю их здесь. Карпаты – это любовь», – написала Зарицкая.

«Боже как мыло ❤️; Как мыло); Да, горы это сказка, как говорила моя бабушка плохих людей блуд ловит, а хорошим греет душу и лечит; Это Павел? 😍; Действительно красота❤️. Обожаю Карпаты, но никогда еще не была там, к сожалению 😢; Люблю тебя сильно❤; Счастье вам, любовь!» - пишут в ответ в сети.

Ранее Александра Зарицкая приветствовала защитников и защитниц с праздником и подчеркнула, что украинцы продолжат бороться за свою свободу и защищать собственную страну.

Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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