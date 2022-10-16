Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер фактически каждый день показывает в Инстаграм интересные кадры со своими образами. В сети часто обсуждают, как Дженнер преображается ради обсуждений и привлечения внимания.

В этот раз 24-летняя американская модель похвасталась фигурой в черном латексном платье, которое едва скрыло ее формы. Черное мини-платье великолепно сочеталось с высокими сапогами на каблуке и маленькой сумкой

В сети обсудили довольно бурно новый образ Кайли:

«О боже королева; Просто вау; мне не хорошо; Вы в порядке?; моя девочка; какая красотка; ты шутишь; Так красиво!!; Идеальное утро; Великолепно, как обычно; без этого фильтра было лучше лололол; Нравится наряд😍👏; Ты так хорошо выглядишь».

Ранее Дженнер пришлось превратиться в Женщину-кошку и Бэтвумэн.

Как можно заметить, Кайли Дженнер умеет привлекать к себе внимание. Для нового обсуждения девушка подобрала образ опасной женщины – таким креативным способом Кайли анонсировала новую коллекцию своего бьюти-бренда.

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