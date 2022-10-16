Артистка с первых дней полномасштабного вторжения рф начала гастролировать за границей в поддержку Украины, а также принимала участие в польской адаптации шоу "Танцы со звездами", где впервые в истории проекта запустили благотворительный сбор, средства с которого также пошли на поддержку украинцев, пострадавших от войны.

Сыновья певицы долгое время находились в Турции вместе с ее сестрой, но недавно Джамала перевезла их в Польшу, а теперь Эмир-Рахман и Селим-Гирай вместе с мамой приехали в Литву, где Джамала примет участие в важном мероприятии.

В этот раз на своей странице в Instagram разместила трогательные кадры с сыновьями и рассказала о цели своего визита.

"Сегодня с моей главной фан-базой в Литве. Открываем в Каунасе, культурной столице Европы этого года, крупнейший стадион страны. Здесь по плану финальный матч Кубка ЛФФ, выступление литовских артистов, а также трибьют Украины. Событие будет транслировать LRT Plius. Скоро увидимся", - сообщила Джамала.

Далее артистка планирует мини-тур в поддержку нового EP «Поклик». Первые концерты пройдут в Польше, где она планирует собрать средства для поддержки украинской армии.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.