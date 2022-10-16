Солистка KAZKA Александра Зарицкая рассказала о своих планах в Японии, впечатлив украинцев.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица, которая прославилась благодаря песни "Свята", которую исполнила на "Х-Факторе". После этого у звезды в составе группы KAZKA вышло множество хитов, которые собирали десятки и сотни миллионов просмотров, становясь известными на весь мир. Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Александра поделилась фото, где была вместе с другим участником группы Дмитрием Мазуряком.

"KAZKA отправляется в Японию. Уже 19 октября мы споем в Токио!

Нас ждет большой концерт при поддержке Посольства и Министерства иностранных дел. Свободный вход (‼️). Уникальный состав группы – с самым известным японским гитаристом и местными музыкантами.

Еще один концерт в поддержку Украины. Еще одна сверхважная площадка, где мы расскажем, что происходит у нас дома. Еще один повод напомнить миру, как нам нужна помощь в борьбе за нашу страну", - написала Зарицкая.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Мне до сих пор не верится", "Приветствуем в Японии", "Удачи вам".

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