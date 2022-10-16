Как пишет Politeka.net, Мадонна - известная западная певица, которой сейчас 64 года. У звезды есть несколько детей - Лурдес Мария Чикконе-Леон и Рокко Джон Ричи, которых она сама родила, а также Дэвид Банда Мвале Чикконе-Ричи, Чифундо Мерси Джеймс Чикконе, Эстер Чикконе и Стелла Чикконе, которых певица усыновила. Старшей Лурдес Леон на днях исполнилось 26 лет и певица решила поделится архивными кадрами из разных этапов взросления. ЖВЛ решил поделится в Инстаграм кадрами с Мадонной.

"Мадонна поздравила свою старшую дочь Лурдес Леон с Днем рождения, опубликовав видео смонтированное из фотографий. На фото семейные архивные кадры.

Мадонна в подписи поделилась, что невероятно гордится дочерью", - отмечено было в публикации.

Стоит отметить, Мадонна, как и все адекватные звезды, поддержала Украину в борьбе с будущим удобрением чернозема. Звезда разместила кадры бомбежек украинских городов у себя на страничке в Инстаграм.

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