Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А теперь Оля решила перевести песню "Королева ночи", о чем сообщил ЖВЛ на своей страничке в Инстаграм.
"А ты уже знаешь, что «Королева ночи» будет звучать на украинском языке? Тренер «Голоса страны» Оля Полякова переводит свои хиты на соловьину", - написано было в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Наконец-то! Челюсть стала на свое место! Молодец", "Приспособленка!!! Не верю в ее искренность! Ей больше «кокошник» подходил...", "Не прошло и полгода. А нет, прошли", "переобута лицемерка...и дело не только в языке...", "Чтобы сравнить звучание песен на украинском и русском языках можно послушать хиты Пивоварова Рандеву и Дежавю. российский вариант сильно проигрывает", "Шлёпали шлёпки, фальшивая..".
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