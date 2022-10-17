Украинская певица Тина Кароль сейчас занимается туром по Америке, прежде чем отправляется на концерты в Канаде. Тина старается на каждом концерте представить множество самых разных и дерзких образов.

В этот раз в черном наряде из пайеток и блесток Тина покрасовалась на концерте. Артистка устроила также яркие танцы рядом с молодыми мужчинами и шутливо "попинала" их, когда решила исполнить обновленную композицию "Скандал".

Напомним, специально для украинцев Кароль перевела русскоязычный альбом на английский язык, в том числе и композиции "Скандал".

Также недавно популярная певица Тина Кароль встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США Оксаной Макаровой.

Встреча прошла в Посольстве Украины в Вашингтоне. Артистка обсудила с Послом некоторые темы, касающиеся культурной дипломатии, поддержку музыкальных проектов, нацеленных на популяризацию украинской культуры и ее ценностей в мире.

Также известно, что была затронута и неуместность русскоязычных песен на концертах под украинским флагом.

Напомним, Ксения Собчак оскорбила украинских героев - Тина Кароль не стала молчать.

Также сообщалось, что Тина Кароль расплакалась во время общения с украинскими защитниками.

Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.