На официальной странице студии в Instagram разместили мощную видеонарезку, в которой Евгений Кошевой, Александр Пикалов и другие звезды "Квартал 95" выступают перед военными. Всего они совершили более 140 таких выездов.

К артистам "Квартал 95" на гастролях присоединились многие популярные исполнители, среди которых Наталья Могилевская, Тина Кароль, Злата Огневич, Дмитрий Монатик, Даша Астафьева, Виталий Козловский, Коля Серга, Дзидзьо и Александр Пономарев, группа KAZKA, Светлана Тарабарова, Pianoбой. Они выступали в воинских частях, госпиталях, бомбоубежищах, на станциях метро.

"И каждый такой выезд к нашим героям, каждая искренняя улыбка этих мужественных людей добавляет уверенности в том, что такие встречи очень важны: они помогают нашим военным отвлечься, переключиться, зарядиться положительными эмоциями и с новыми силами продолжать защищать нашу Родину. Правда – за нами, поэтому мы обязательно победим! Спасибо нашим друзьям-артистам, которые с нами и поддерживают своим творчеством наших героев, - заявили в студии "Квартал 95".

На публикацию отреагировала певица, героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич: "А сколько еще ваших добрых дел за кадром! Я благодарю за все❤️❤️❤️".

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