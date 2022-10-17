Певица Кристина Соловий, которая приглянулась Святославу Вакарчуку, показала, как релаксирует в ванной, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему участию в "Голос країни", где выбрала тренером Святослава Вакарчука. После проекта продюсер продолжил сотрудничать с певицей и некоторое время помогал ей развиваться. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Соловий поделилась видео, на котором релаксировала в ванной. Как можно понять, звезда таким образом решила переждать воздушную тревогу.

"Тревога в укрытии", - написала звезда на сторис, показывая только частично себя.

Ранее Кристина рассказала, как была судьей на отборе детского Евровидения.

"Оценивать кого-то, а тем более юных украинских артисток – дело деликатное и тонкое. В таких конкурсах всегда куча споров и всегда будут недовольны. Но я пообещала себе, что мой выбор будет зависеть не только от моих субъективных предпочтений.

И даже если он не совпал с ожиданиями зрителей на 100% - я уверена, что избранная вчера победительница Злата Дзюнька представляет Украину в Ереване такой, какова сейчас наша страна - несокрушимая", - написала Соловий.

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