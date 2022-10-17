Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер - известная украинская певица, которая была солисткой группы ВИА Гра до 2011 года. Сейчас звезда занимается оперным пением и играет в сериалах, а также занялась собственным брендом одежды. А несколько лет назад звезда решила пойти на шоу "Маска", где в образе Луны покорила своим талантом. Никто не догадался, что это была Надя, кроме Андрея Данилко, который как-то работал со звездой и запомнил ее голос. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Надя поделилась фото, где позировала в кожаном костюме. Звезда в таком виде гуляла по проселочной дороге, демонстрируя свои красоту.

А до этого Надя поделилась своими мыслями в публикации.

"Сколько себя помню, все время пыталась что-то менять в жизни. Иногда даже эта внутренняя тенденция меня раздражала в себе".

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