Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер - известная украинская певица, которая прославилась благодаря группе "ВИА Гра", в которой была еще с первого состава и до 2011 года. А недавно звезда решилась пойти на шоу "Маска", где продемонстрировала свой оперный вокал. Все были поражены, но детектив Андрей Данилко узнал звезду, так как когда-то уже работал с Надей. Не забывает Мейхер и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз звезда опубликовала фото, где позировала в юбке и белом топе. Звезда стояла на дорожке, впечатляя роскошными формами.

Сообщалось, что Мейхер записала мощное обращение.

"Я человек аполитичный. Идеальной власти не существует! Но это не говорит о том, что в 21-м веке в цивилизованных казалось бы странах такое возможно. Но, нет ничего невозможного. Это истина! К сожалению наша реальность такова, что в Украине война, и российские войска принимают в ней активное участие уничтожая мою страну", - написала Надя.

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