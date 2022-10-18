Оля Цибульская, кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, показала себя и рассказала, с кем из звезд сейчас общается.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда даже оказалась в эпицентре скандала, когда кум разводился, ведь все бурно обсуждали роман между Олей и Михаилом. Тогда еще Цибульская не показывала своего мужа, с которым живет 21 год, и многие думали, что ребенок у певицы именно от Дзидзьо. А в позапрошлом году Оля участвовала в шоу "Маска", где в образе Скандала заняла второе место. А вот Михаил не узнал куму, хотя был детективом на проекте.

Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз решила поболтать с фанами.

"Вы мне вопрос, я вам ответ. Давайте о жизни", - написала Оля.

"Оля, скажи, пожалуйста, а с многими ли со звезд шоу-бизнеса ты тесно общаешься?", - спросил фан.

"Сейчас тесно ни с кем. Когда самолет попадает в турбулентность, надеть кислородную маску себе в первую очередь, чтобы иметь возможность помогать другим", - написала Цибульская.

Напомним, сын Цибульской оригинально поздравил защитников и напомнил, кем является путин

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