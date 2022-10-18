Наталья Могилевскоя обратилась к украинцам, отреагировав на шутку о метро Позняки, куда она приходит.

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица. Звезда активно поддерживает украинцев во время войны и часто ходит в метро, когда там прячутся люди от обстрелов. Один из пользователей Твиттера решил подшутить над этим, опубликовав кадры с Наташей.

"Уважаемые киевляне, во время воздушных тревог пытайтесь избегать станции метро Позняки. Туда приходит Наталья Могилевская, начинает петь и делает укратые непригодным для использования", - написал пользователь.

Шутка стала очень популярной среди украинцев и облетела весь Интернет. Как можно понять, Наталья ее тоже увидела и решила отреагировать на это с сарказмом.

"Пока м. Позняки может выдохнуть, еду в турне

22.10 Александрия

23.10 Черкассы

25.10 Киев

27.10 Черновцы

28.10 Каменец-Подольский

29.10 Хмельницкий", - написано было в публикации.

"Как там без меня метро, как там без меня шахиды, как Черновцы, а дерьмо все равно полетит в спину. Даже если на войне", - сказала Наталья.

Напомним, прямо над домом Натальи Могилевской полетел дрон-камикадзе, появилось видео

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