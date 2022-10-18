Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица. Звезда активно поддерживает украинцев во время войны и часто ходит в метро, когда там прячутся люди от обстрелов. Один из пользователей Твиттера решил подшутить над этим, опубликовав кадры с Наташей.
"Уважаемые киевляне, во время воздушных тревог пытайтесь избегать станции метро Позняки. Туда приходит Наталья Могилевская, начинает петь и делает укратые непригодным для использования", - написал пользователь.
Шутка стала очень популярной среди украинцев и облетела весь Интернет. Как можно понять, Наталья ее тоже увидела и решила отреагировать на это с сарказмом.
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22.10 Александрия
23.10 Черкассы
25.10 Киев
27.10 Черновцы
28.10 Каменец-Подольский
29.10 Хмельницкий", - написано было в публикации.
"Как там без меня метро, как там без меня шахиды, как Черновцы, а дерьмо все равно полетит в спину. Даже если на войне", - сказала Наталья.
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