Знаменитая модель Наоми Кэмпбелл вспомнила, какой она была раньше с коротенькими локонами.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Наоми Кэмпбел является активным пользователем социальных сетей, часто рассказывает о себе и впечатляет фото из прошлого. Также она предпочитает делиться фото, на которых когда-то была способна взбудоражить фанатов своими и нарядами, и прическами.

Не секрет, что в свое время Наоми перестаралась с укладками и начала активно лысеть. Уже много лет Наоми ходит с париками и скрывает короткие локоны.

«С Днем рождения великого Андре Леона Талли, я скучаю по тебе и всегда буду праздновать этот день, другого никогда не будет. Всегда в моем сердце навсегда» - говорит Наоми под памятным кадром из прошлого.

«Величайший ❤️; Гигант!; Такая красивая картинка ❤️; С небесным днём рождения 🙏🏾; Никогда! 🙏🏽; С Днем Рождения 🎂 Андре; люблю эти цвета 😍; вы в прошлом были совсем другой; такие короткие волосы; в то время было иначе» - пишут в сети.

Ранее в черном костюме модель показала формы без смущения и блистала в парике довольно уверенно рядом с коллегами.

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