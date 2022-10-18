Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая прославилась благодаря победе на шоу "Фабрика звезд". Знаменитость также является кумой Михаила Хомы из группы Дзидзьо. Не забывает Оля и о ТикТок, где активно ведет страничку, а в этот раз поделилась смешным видео.

На кадрах Цибульская показала, как выглядит, когда сверху.

"Вот такую картину видит мой муж, когда я сверху. Это просто пипец. Какой отважный и смелый человек", - сказала Оля.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Я думала, что он ночью глаза от удовольствия закрывает", "Оля, если не плачет при этом, то все нормально", "А Дзидзьо что видел?", "Девочки, мы вас любим с любых ракурсов", "И не только муж", "Оля, все хорошо, прямо картина Репина", "Класс, никогда не задумывалась об этом", "Я даже не задумывалась, как это выглядит в таком ракурсе", "Извините меня, но это что-то напомнило. Извините еще раз, лучше промолчу, вы волшебная".

Напомним, Цибульская разоткровенничалась и дала несколько дельных советов

А еще Politeka сообщала, что сын Цибульской оригинально поздравил защитников и напомнил, кем является путин

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