Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер - известная украинская певица, которая была в группе ВИА Гра до 2011 года. После ухода из группы занималась съемками в сериалах, а также занималась оперным пением.



А несколько лет назад Мейхер решила пойти на шоу "Маска", где в образе "Луны" изумила своим выступлением. Но звезду узнал детектив Андрей Данилко, который с ней когда-то выступал и запомнил ее голос. Также Надя занимается собственным брендом одежды, который сама с гордостью носит. Не забывает Мейхер и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Надя поделилась фото в шелковом платье. Звезда стояла на дороге ночью, впечатляя каждым изгибом. Как можно заметить, Мейхер демонстрировала платье собственного дизайна.

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