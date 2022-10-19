Тина Кароль, которая активно ездит по странам в рамках турне, продолжает заниматься помощью украинцам.

Украинская певица Тина Кароль начала свой тур в Канаде и уже не раз впечатлила трендовым образом на сцене. Успевает Кароль также заняться важными деловыми встречами и интервью.

«Тина Кароль встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Канаде Юлией Кузнецовой. Встреча прошла в формате zoom конференции перед сольным концертом Кароль в Торонто.

Во время разговора певица и госпожа Посол обсудили принцип «мягкой силы» в информационной сфере: популяризация украинской культуры и изображение ее уникальности помогают формировать настоящий портрет украинской нации в глазах мирового сообщества» - высказалась Кароль.

Ранее в черном наряде из пайеток и блесток Тина покрасовалась на концерте. Артистка устроила также яркие танцы рядом с молодыми мужчинами и шутливо "попинала" их, когда решила исполнить обновленную композицию "Скандал".

Напомним, специально для украинцев Кароль перевела русскоязычный альбом на английский язык, в том числе и композиции "Скандал".

Напомним, Ксения Собчак оскорбила украинских героев - Тина Кароль не стала молчать.

Также сообщалось, что Тина Кароль расплакалась во время общения с украинскими защитниками.

Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.