Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новые черное-белые фото и обратилась к украинцам за помощью.

В своем после Светлана поблагодарила поклонников за поздравления с днем рождения, который отмечала накануне. В свой праздник артистка объявила о сборе средств и в качестве подарков попросила людей пожертвовать деньги на восстановление домов в Ирпене. Звезда отметила, что была в Ирпене и своими глазами видела разрешения, нанесенные российской армией, так что теперь хочет помочь пострадавшим вернуть крышу над головой.

После дня рождения Лобода рассказала, что пока необходимая сума не собрана, так что собор продолжается.

"Я очень благодарю Вас за тёплые слова и поздравления. Но особенно благодарю каждого, кто сделал свой вклад в фонд "Dusha", где мы собираем средства на отстройку трех разрушенных комплексов в Ирпене. На сегодняшний день собрана значительная сумма, но не достаточная, чтобы закрыть нужные нам 4 миллиона гривен. Сбор продолжается. Чем скорее мы соберем средства – тем быстрее у сотни семей появится своя крыша над головой. Каждые 50 гривен приближают нас к цели. Присоединяетесь. Знаю, вместе мы сможем все!", - написала Светлана.

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