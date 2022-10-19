Популярная украинская певица Алина Гросу, которая давно не выходила на связь, призналась о беде со здоровьем. Из-за операции артистка "выпала из жизни" в социальных сетях и только рассказала о себе.

«Друзья, извиняюсь, что выпала из соц. жизнь.. но у меня в жизни какой-то трэш уж очень долгое время был 🙄 недавно, а точнее позавчера мне проводили операцию 3 с половиной часа 😭 я не очень хочу уточнять что там такое, но скажу.. знали бы вы как я этого всего боюсь 🙈 чувствую себя сейчас более или менее стабильно. Надеюсь, что как можно скорее вернусь к вам и к нормальной жизни❤️» - призналась Алина в своем несчастье.

В сети сразу отреагировали на увиденное и написанное:

«Держись Алинка, поправляйся быстрее😢; Дорогая моя, держись 🙏🏻; И скорейшего тебе выздоровления!; Скорейшего выздоровления 🙌🏼; Алиночка, скорейшего выздоровления 🤗🙏; Быстрое выздоровление ❤️; Все будет хорошо! 🥺❤️; поправляйся как можно быстрее; Скорее поправляйтесь! Крепкого здоровья и сил❤️».

Ранее на своей странице в Instagram 27-летняя звезда разместила кадры из новой эффектной фотосессии, на которых позирует в голубом костюмчике с открытым животом.

Напомним, Сумская эффектно поздравила Данилко с днем ​​рождения, показав старый кадр с Сердючкой.

Как сообщала Politeka, Каменских после трагедии эмоционально обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что Ефросинина поразила кадрами с 8-летним сыном, Астафьева поддержала ведущую.