Популярная украинская певица Алина Гросу, которая давно не выходила на связь, призналась о беде со здоровьем. Из-за операции артистка "выпала из жизни" в социальных сетях и только рассказала о себе.
«Друзья, извиняюсь, что выпала из соц. жизнь.. но у меня в жизни какой-то трэш уж очень долгое время был 🙄 недавно, а точнее позавчера мне проводили операцию 3 с половиной часа 😭 я не очень хочу уточнять что там такое, но скажу.. знали бы вы как я этого всего боюсь 🙈 чувствую себя сейчас более или менее стабильно. Надеюсь, что как можно скорее вернусь к вам и к нормальной жизни❤️» - призналась Алина в своем несчастье.
В сети сразу отреагировали на увиденное и написанное:
«Держись Алинка, поправляйся быстрее😢; Дорогая моя, держись 🙏🏻; И скорейшего тебе выздоровления!; Скорейшего выздоровления 🙌🏼; Алиночка, скорейшего выздоровления 🤗🙏; Быстрое выздоровление ❤️; Все будет хорошо! 🥺❤️; поправляйся как можно быстрее; Скорее поправляйтесь! Крепкого здоровья и сил❤️».
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