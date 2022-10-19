Как сообщает Politeka.net, популярная певица Вера Брежнева решила выпустить довольно уникальную для нее композицию. Так, сегодня стало известно, что Вера Брежнева и Tayanna спели в дуэте о «Вышиванке».

За основу было взято стихотворение поэта Николая Сомы, музыку написал Оскар Сандлер. Отметим, новая композиция стала первой для артистки с начала войны и под новым псевдонимом VERA.

«Девушки поздравляю вас ❤️❤️ и жду концерт!; С премьерой песни. Вера, Таня, мы вас любим 💙💛; какая же прекрасная украинская песня; вас не узнать. Украинский язык у вас круто звучит; Ну очень ждала ❤️, очень красиво 🇺🇦; очень мелодично 🫶💐; Как же хорошо 😍👏».

Мы писали ранее, дочь украинской певицы Веры Брежневой - Соня начала встречаться с парнем из США. Молодые люди много времени проводят вместе и делятся совместными романтическими кадрами. На днях девушка порадовала аудиторию подписчиков в Instagram новым трогательным снимком с любимым.



Сейчас Соня живет в Соединенных Штатах Америки. Там она встречается с парнем, которого зовут Бек Добржански.

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