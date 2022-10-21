Певица и тренер вокального шоу «Голос страны» Оля Полякова уверена, что если бы соревнования были между тренерами, выиграла бы она.

«Здесь не побеждают тренеры. Если бы участвовали в конкурсе тренеры, я бы сто процентов победила. Но у нас соревнуются участники, поэтому, еще будет благосклонность от Вселенной и у меня будет классная команда, и в ней будет финалист, а второй будет победитель, то будет так», - заявила Полякова.

Певица призналась, что среди своих подопечных она уже заметила участника, который может претендовать на победу.

"У меня есть догадки", - заверила Полякова.

Артистка также поспешила напомнить, что это соревнование и потому все непредсказуемо.

«Это люди, они могут выйти и жахнуть, а на следующий день… Вот сегодня девочка вышла и сказала, что у нее несмыкание связок», - рассказала Полякова.

Артистка также упомянула, как с подобной проблемой боролась она.

«Лет до тридцати, дорогие мои, я лечила связки каждый день. А это была психосоматика, я боялась петь. И когда я перестала бояться петь, мой голос звучит всегда», – заверила Полякова.

По словам певицы, теперь она поет даже когда у нее ангина:

«Потому что нет этой психосоматики».

Полякова также отметила, что участники шоу очень волнуются, но в "Голосе страны" сможет победить только тот, кто овладеет своим волнением.

Напомним, между Поляковой и Потапом заметили не просто дружбу.

Также сообщалось, что семья победителя Х-фактора Кривошапко оказалась в оккупации, не все сумели выжить.

Кроме того, сообщалось, что дочь Поляковой решила признаться, что курит.