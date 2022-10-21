«Здесь не побеждают тренеры. Если бы участвовали в конкурсе тренеры, я бы сто процентов победила. Но у нас соревнуются участники, поэтому, еще будет благосклонность от Вселенной и у меня будет классная команда, и в ней будет финалист, а второй будет победитель, то будет так», - заявила Полякова.
Певица призналась, что среди своих подопечных она уже заметила участника, который может претендовать на победу.
"У меня есть догадки", - заверила Полякова.
Артистка также поспешила напомнить, что это соревнование и потому все непредсказуемо.
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«Это люди, они могут выйти и жахнуть, а на следующий день… Вот сегодня девочка вышла и сказала, что у нее несмыкание связок», - рассказала Полякова.
Артистка также упомянула, как с подобной проблемой боролась она.
«Лет до тридцати, дорогие мои, я лечила связки каждый день. А это была психосоматика, я боялась петь. И когда я перестала бояться петь, мой голос звучит всегда», – заверила Полякова.
По словам певицы, теперь она поет даже когда у нее ангина:
«Потому что нет этой психосоматики».
Полякова также отметила, что участники шоу очень волнуются, но в "Голосе страны" сможет победить только тот, кто овладеет своим волнением.
Напомним, между Поляковой и Потапом заметили не просто дружбу.
Также сообщалось, что семья победителя Х-фактора Кривошапко оказалась в оккупации, не все сумели выжить.
Кроме того, сообщалось, что дочь Поляковой решила признаться, что курит.