Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после 24 февраля Катя волонтерит и помогает найти пропавших людей. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Катя решила прокомментировать новость о введении санкций против украинских запроданок - Ани Лорак, Регину Тодоренко, Таисии Повалий, Анне Седоковой и других.
"Пока не лишение гражданства, но начало хорошее. Список еще большой... Продолжение следует", - написала Осадчая.
До этого Осадчая опубликовала фото, поделившись своими мыслями.
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"Мы будем жить, работать, восстанавливать, помогать, мы снова будем вот так гулять по улицам и не бояться тревог
Мы умеем и научимся еще многому ради победы!
Мы отомстим за каждую смерть", - написала Осадчая.
Напомним, Катя Осадчая жестко ответила на критику шоу "Голос країни"
А еще Politeka сообщала, что Осадчая поразила домашним фото с сыновьями от Горбунова
Также Politeka писала, что Осадчая похвасталась младшим братом, который очень похож на нее