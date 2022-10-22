Телеведущая Катя Осадчая прошлась по Ани Лорак, Регине Тодоренко и другим запроданкам, которые попали под санкции.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после 24 февраля Катя волонтерит и помогает найти пропавших людей. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Катя решила прокомментировать новость о введении санкций против украинских запроданок - Ани Лорак, Регину Тодоренко, Таисии Повалий, Анне Седоковой и других.

"Пока не лишение гражданства, но начало хорошее. Список еще большой... Продолжение следует", - написала Осадчая.

До этого Осадчая опубликовала фото, поделившись своими мыслями.

"Мы будем жить, работать, восстанавливать, помогать, мы снова будем вот так гулять по улицам и не бояться тревог

Мы умеем и научимся еще многому ради победы!

Мы отомстим за каждую смерть", - написала Осадчая.

Напомним, Катя Осадчая жестко ответила на критику шоу "Голос країни"

А еще Politeka сообщала, что Осадчая поразила домашним фото с сыновьями от Горбунова

Также Politeka писала, что Осадчая похвасталась младшим братом, который очень похож на нее



