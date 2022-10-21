В этот раз на своей странице в Instagram артистка поделилась с поклонниками своими открытиями в сфере украинского кинематографа.

"Решила сделать себе неделю украинского кино и открыла для себя невероятные картины. 💙💛История, комедия, документальное кино - это все наше. 😱👍Да еще и такое, от которого невозможно оторваться. Делюсь с вами подборкой фильмов, которые вы точно должны посмотреть . 😌🍿", — пишет Огневич.

Злата советует украинцам посмотреть пять лент:

▶️ Запретный
▶️ Мариуполь. Неутраченная надежда
▶️ Круты 1918
▶️ Снайпер. Белый Ворон
▶️ Дикое поле

"Смотрите украинское! Читайте украинское! Слушайте украинское!
Жду рекомендаций и от вас", — добавила певица.

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Поклонники Златы Огневич комментариям также делятся своими советами, что из украинского стоит посмотреть:

"Смотрела" Мариуполь. Неутраченная надежда", это очень больно... Наревелась...";

"Это сериалы, но очень крутые: И будут люди, Сага, Век Иакова";

"Видела из списка тоже Снайпер, Дикое поле, Круты 1918. Вообще последние годы очень любили ходить именно на украинское кино ❤️";

"Рекомендую также посмотреть: «Век Иакова», «Сага». Ну и сохранила вашу подборку. Спасибо".

Злата Огневич

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.