Певица Александра Зарицкая, которая является солисткой группы KAZKA, показала себя и рассказала о своих планах.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица, которая является солисткой группы KAZKA. Звезда прославилась благодаря шоу "Х-Фактор", где произвела фурор с песней "Свята", которая впечатлила даже Настю Каменских. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно звезда решилась показать свою любовь, поделившись совместными кадрами.

Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Александра поделилась с фанами кадрами, где снимала себя.

"Наше путешествие продолжается и мы отправляемся в Хиросиму с важным месседжем. Расскажу потом, если у нас все получится", - написала Зарицкая.

До этого звезда опубликовала фото, рассказав о встрече с послом.

"Наша Япония.

Сегодня успели встретиться с вице-премьером и послом Украины в Японии, рассказать о ситуации на дому и почувствовать невероятную поддержку.

А уже завтра – споем для вас в необычном составе, с местными музыкантами и сверхкрутым японским гитаристом. Не упустите", - написала Зарицкая.

Напомним, участники KAZKA оказались на месте страшной трагедии, Зарицкая показала первые кадры

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