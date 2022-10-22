Певица Наталья Могилевская показала, как встретила первый снег в Украине, поделившись кадрами.

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля звезда постоянно поддерживает украинцев, которые спускаются в киевское метро, прячась от обстрелов россиян. Не забывает Могилевская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась кадрами из Черкасс, где выпал первый снег в ночь на 21 октября.

"В ночь на 21 октября в Черкассах выпал первый снег", - написала звезда в своей публикации.

"Какая погода у вас в регионе?", - спросила Наталья и предложила выбрать соответствующий смайлик.

Стоит отметить, что до этого над Наташей подшутили из-за ее походов в метро.

"Уважаемые киевляне, во время воздушных тревог пытайтесь избегать станции метро Позняки. Туда приходит Наталья Могилевская, начинает петь и делает укратые непригодным для использования", - написал пользователь в одной из социальных сетей.

Напомним, Могилевская поделилась с украинцами радостной новостью и записала видеообращение

А еще Politeka сообщала, что прямо над домом Натальи Могилевской полетел дрон-камикадзе, появилось видео

Также Politeka писала, что Могилевская в компании украинских защитников впечатлила и умилила словами



