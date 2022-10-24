Как пишет Politeka.net, Ани Лорак - известная украинская певица, которая променяла родину на российские деньги. Звезда с самого начала войны молчала, а недавно снова объявилась. Звезда не выступила с публичной позицией, а просто продолжила заниматься музыкой на свою российскую аудиторию. А недавно СНБО составило список физических и юридических лиц из россии, которые попадают под санкции. Место нашлось и для Ани Лорак. Звезда лишилась всего, включая своих званий Народной и Заслуженной артистки Украины.

Но Лорак на это решила не обращать внимание и продолжает вести свой Инстаграм. А в этот раз звезда поделилась кадрами со съемок клипа "Лабиринт", за который ее раскритиковали украинцы в комментариях. Звезда на фото позировала в наряде с разрезом от бедра, хвастаясь тем, чем остается хвастаться при отсутсвии публичной позиции по войне в Украине.

Напомним, Осадчая прошлась по запроданкам Лорак и Тодоренко, которые попали под санкции

А еще Politeka сообщала, что украинцы разнесли Лорак во время релиза нового клипа

Также Politeka писала, что Лорак попала под ярость украинцев после премьеры российской песни



