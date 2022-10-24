Певица Оля Цибульская, кума Михаила Хомы из группы Дзидзьо, показала себя и рассказала, что будет делать без света.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая также является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Не забывает звезда и о ТикТок, где в этот раз поделилась смешным видео, подняв настроение украинцам.

"Что будем делать без света?", - написала Цибульская.

"Щекавица тьмы не боится", - написала Оля под видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Да, процесс уже начался", "если разобраться то мы не пропадем мы найдем способ бомы Украинцы", "Слава Украине .Я уже иду к соседу. Скажу, что тьмы боюсь", "мы из любой ситуации выйдем на правильный путь", "Золотые слова", "Моя мама тоже так говорит", "То точно", "темнота друг молодежи", "Умничка", "Ото мы народ классный и умный. Героям слава", "Без света и тепла, романтик и согреваться", "Что правда, то правда. Ночь сближает".

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