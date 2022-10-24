Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая также является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Не забывает звезда и о ТикТок, где в этот раз поделилась смешным видео, подняв настроение украинцам.
"Что будем делать без света?", - написала Цибульская.
"Щекавица тьмы не боится", - написала Оля под видео.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Кремлевский топ-пропагандист приехал под Донецк и взлетел на воздух: первые подробности
Путин изменил стратегию и тактику в войне против Украины: "целью является..."
Вырос у приемных родителей и ему не 70 лет: известный журналист рассказал, что может скрывать Путин
"Катя погибла": лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка сообщил о трагедии с молодой музыканткой
"Да, процесс уже начался", "если разобраться то мы не пропадем мы найдем способ бомы Украинцы", "Слава Украине .Я уже иду к соседу. Скажу, что тьмы боюсь", "мы из любой ситуации выйдем на правильный путь", "Золотые слова", "Моя мама тоже так говорит", "То точно", "темнота друг молодежи", "Умничка", "Ото мы народ классный и умный. Героям слава", "Без света и тепла, романтик и согреваться", "Что правда, то правда. Ночь сближает".
Напомним, Цибульская неожиданно покинула Украину и удивила кадрами
А еще Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская удивила видом в одном полотенце
Также Politeka писала, что Цибульская на примере раскрыла, почему Брежнева лучше Лорак