Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала, любила ли звездного мужа, когда была подростком.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец. Звезда женат на молодой блогерке Кате Репяховой, которая ему успела родить сына - Михаила. Катя, как и звёздный муж, активно ведет страничку в Инстаграм. А в этот раз Репяхова решила поболтать с фанатами.

"Если есть вопросы", - написала Катя, приглашая фанатов к разговору.

"Вы были влюблены в Виктора Павлика будучи еще подростком?", - спросил фанат.

"Нет, я любила исключительно творчество Виктора Павлика. Любила и слушала Виктора Павлика вместе со своим парнем ходили на концерты вместе с парнем", - написала в ответе Катя и поделилась совместным семейным фото.

До этого Репяхова показала свою сестру, поделившись фото в своем блоге.

"Хотя я в семье третья и младшая, судьба мне дала возможность почувствовать в полном объеме, как это быть старшей сестрой.

Хоть я по факту Лизе тетя, но Лиза для меня гораздо больше, чем племянница", - написала Катя.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика удивила редкими семейными фото

А еще Politeka сообщала, что молодая жена Павлика показала, как надо веселиться без мужа заграницей

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика засияла в окружении маленьких детишек



