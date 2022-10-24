Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец. Звезда женат на молодой блогерке Кате Репяховой, которая ему успела родить сына - Михаила. Катя, как и звёздный муж, активно ведет страничку в Инстаграм. А в этот раз Репяхова решила поболтать с фанатами.

"Если есть вопросы", - написала Катя, приглашая фанатов к разговору.

"Вы были влюблены в Виктора Павлика будучи еще подростком?", - спросил фанат.

"Нет, я любила исключительно творчество Виктора Павлика. Любила и слушала Виктора Павлика вместе со своим парнем ходили на концерты вместе с парнем", - написала в ответе Катя и поделилась совместным семейным фото.

Популярные статьи сейчас

Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график

Оккупанты срочно "укрепляются" под Белгородом и Курском: фото происходящего

Масштабное ЧП на российском заводе, где производят боеприпасы, есть жертвы: первые подробности и фото

Леся Никитюк честно рассказала о своей новой работе и удивила украинцев: "Да будет стыдно тем..."

Вырос у приемных родителей и ему не 70 лет: известный журналист рассказал, что может скрывать Путин
Показать еще

До этого Репяхова показала свою сестру, поделившись фото в своем блоге.

"Хотя я в семье третья и младшая, судьба мне дала возможность почувствовать в полном объеме, как это быть старшей сестрой.

Хоть я по факту Лизе тетя, но Лиза для меня гораздо больше, чем племянница", - написала Катя.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика удивила редкими семейными фото

А еще Politeka сообщала, что молодая жена Павлика показала, как надо веселиться без мужа заграницей

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика засияла в окружении маленьких детишек