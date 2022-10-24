Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец. Звезда женат на молодой блогерке Кате Репяховой, которая ему успела родить сына - Михаила. Катя, как и звёздный муж, активно ведет страничку в Инстаграм. А в этот раз Репяхова решила поболтать с фанатами.
"Если есть вопросы", - написала Катя, приглашая фанатов к разговору.
"Вы были влюблены в Виктора Павлика будучи еще подростком?", - спросил фанат.
"Нет, я любила исключительно творчество Виктора Павлика. Любила и слушала Виктора Павлика вместе со своим парнем ходили на концерты вместе с парнем", - написала в ответе Катя и поделилась совместным семейным фото.
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До этого Репяхова показала свою сестру, поделившись фото в своем блоге.
"Хотя я в семье третья и младшая, судьба мне дала возможность почувствовать в полном объеме, как это быть старшей сестрой.
Хоть я по факту Лизе тетя, но Лиза для меня гораздо больше, чем племянница", - написала Катя.
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