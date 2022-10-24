Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная итальянская актриса. Звезде 58 лет и она продолжает выглядеть на все 100%. Не забывает актриса и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда поделилась кадрами, где показала, как выглядит.
"Большое спасибо за этот прекрасный момент на кинофестивале Люмьер 2022", - написала Моника под кадрами.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Джамала за границей поразила кадрами в компании Данилко и Остапчука: "Как классно, что вы из Украины"
Леся Никитюк честно рассказала о своей новой работе и удивила украинцев: "Да будет стыдно тем..."
Ведущий Анатолич назвал украинок, которых следует наказать вслед за Лорак и Повалий: "На очереди..."
"Катя погибла": лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка сообщил о трагедии с молодой музыканткой
"Невероятная", "(какая красота) какая стрижка!!", "красиво и неповторимо", "Спасибо 6 сокровище, из золотых слитков", "Самая красивая из красивых", "Ты Моя Прекрасная Богиня!!!", "Прекрасный пост", "Я хочу пойти погулять с тобой, Моника".
Напомним, 58-летняя Беллуччи в черном костюме показала моделям, как надо стареть красиво
Также Politeka сообщала, что 58-летняя Беллуччи отбросила стиль роковой брюнетки ради стиля, как у белокурой Монро
А еще Politeka писала, что 58-летняя Беллуччи рядом с молоденьким актером лишила дара речи видом без инъекций