Актриса Моника Беллуччи показалась на видео, удивив видом в свои 58 лет.

Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная итальянская актриса. Звезде 58 лет и она продолжает выглядеть на все 100%. Не забывает актриса и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась кадрами, где показала, как выглядит.

"Большое спасибо за этот прекрасный момент на кинофестивале Люмьер 2022", - написала Моника под кадрами.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Невероятная", "(какая красота) какая стрижка!!", "красиво и неповторимо", "Спасибо 6 сокровище, из золотых слитков", "Самая красивая из красивых", "Ты Моя Прекрасная Богиня!!!", "Прекрасный пост", "Я хочу пойти погулять с тобой, Моника".

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