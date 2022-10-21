Украинская певица Анна Тринчер, которая меньше месяца назад вышла замуж за блогера Александра Волошина, начала еще активнее вести социальные сети. В Инстаграм Анна рассказывает об их жизни, своем творчестве и публикует различные видео.
Из-за того, что девушка много показывает личных моментов, она часто стакливается с критикой в сети. Анна хвасталась пластикой груди, уколами красоты и похудением, едва скрывая фигуру. Также удивляла танцами и даже ссорами.
После того, как в этот раз Тринчер рассказала о желании подарить возлюбленному часы на его праздник, девушка столкнулась с критикой, ведь из-за предрассудков нельзя дарить часты возлюбленным.
«Я, которая дарю ему часы уже три года… Рамки только у вас в голове! Ох вы же мои суеверные!» - поделилась Анна.
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Ранее, как рассказала блоггер и певица, самый дорогой подарок молодожены получили от мамы Анны Тринчер – это квартира в новостройке. Цену звезда не рассекретила, однако отметила, что это жилье будет приносить им доход - его пара собирается сдавать.
"Моя мама нам подарила квартиру. Это 60 квадратов, новостройка. Там полностью уже есть ремонт, она уже сдана. Мы пока просто с нее теперь будем зарабатывать деньги", – поделились певица.
Напомним, Анна Тринчер перед свадьбой сверкнула упругими прелестями, видео.
Как сообщала Politeka, беда случилась с Анной Тринчер накануне свадьбы.
Также Politeka писала, Анна Тринчер в платье со смелыми вырезами устроила целое шоу в метро.