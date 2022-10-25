Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала выступила на открытии самого большого стадиона в Литве. А перед этим успела прогуляться по Каунасу в компании сыновей и провести репетицию. Вскоре она возвращается в Польшу. В связи с этим артистка решила опубликовать на странице в Instagram свое выступление в Литве.

"Знаете, просматривая это выступление из Литвы, понимаю, как скучаю по живой энергии. За тем, что я люблю делать больше всего в жизни", - добавила Джамала.

Певица вышла на сцену в элегантном брючном костюме черного цвета, который состоял из удлиненного пиджака ассиметрического кроя и брюк-палаццо.

Певица дополнила комплект аксессуарами – бусами и цепочками с массивным круглым кулоном, а также венке на голове в виде веток с листьями и цепочками. Джамала также добавила, что следующие концерты даст уже в Польше.

Пользователи сети не оставили певицу без комплиментов: "Наша Джа", "Вы даже не представляете, как мы ждем ваших концертов", "Ты прочто чудо, как хороша. Такие громкие аплодисменты в конце были, в словах "Слава Украине"!!! ", "Шикарная. Богиня".

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.



