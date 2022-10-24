Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - известный украинский музыкант, который является лидером группы "Бумбокс". Звезда после 24 февраля сразу же записался в тероборону и защищал Украину, служа в полиции. Андрей успел даже получить ранение, о чем рассказал в одном из интервью. Также Хлывнюк исполнил вместе с Pink Floyd "Hey Hey Rise Up". Композиция на просторах Ютуб уже успела собрать более 11 миллионов просмотров.
А сейчас Андрей занялся гастролями по Польше, недавно анонсировав свои концерты. Не забывает Хлывнюк и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Андрей показал, какая беда настигла его, опубликовав красноречивое фото. На кадре можно увидеть тест с одной полоской. И это был не тест на беременность, а тест на китайский вирус. Как можно понять, у звезды нет антител к коронавирусу, а значит он здоров.
"А это уже неплохо", - написал Хлывнюк на сторис с фото своего теста.
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